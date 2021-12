Bắt giữ nhóm người tạt xăng công an và cán bộ xã

Your browser does not support the audio element.

Ngày 14/12, Công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã bắt giữ ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1976); Bùi Thị Hồng (sinh năm 1981); Võ Thị Thảo (sinh năm 1940) và Lê Thị Cháu (sinh năm 1946, cùng trú tại thôn Phước An 2, xã Phước Vinh) cùng về hành vi "chống người thi hành công vụ".