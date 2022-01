Bắt giữ nhiều đối tượng truy nã về tội phạm ma túy trốn tại Lào

Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 6/1, tại TP Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào, tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Trinh sát hình sự Bộ Công an Lào, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chăm Pa Sắc, Lào phát hiện, bao vây, bắt giữ đối tượng truy nã Đinh Văn Tuấn. Đối tượng này bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt vào năm 2019 và truy nã quốc tế năm 2020. Khi phát hiện lực lượng bao vây, đối tượng Tuấn đã lên xe ô tô bỏ chạy về hướng tỉnh A Ta Pư, Lào. Lực lượng vây bắt tiến hành truy đuổi đối tượng, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an Lào chỉ đạo các đơn vị, địa phương của Lào phối hợp chặn bắt.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, ngày 17/12/2021, tại bản Phonhaykham, huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, tổ công tác của Cục cũng đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an Lào bắt giữ đối tượng Đỗ Thanh Hải (SN 1972), trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hải bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 53 ngày 15/8/2016 về ma túy và Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh. Do Hải bị nhiễm COVID-19 nên việc bàn giao bị hoãn lại. Sau khi Hải điều trị khỏi bệnh, tổ công tác của Cục sẽ dẫn giải và tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp đó, ngày 28/12/2021, tại bản Don Tum, huyện Mường Nan, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, tổ công tác của Cục phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Luông Pha Băng, Bộ Công an Lào và tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên tại Lào bắt giữ đối tượng Hoàng Tiến Dũng (tên gọi khác là Bun Long, Lò Văn, AN 1975), quê ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; nơi cư trú tại Lào thuộc huyện Mường Nan, tỉnh Luông Pha Băng, Lào. Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Điện Biên ra 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội phạm ma túy và 27 năm lẩn trốn ở nước ngoài. Hiện đối tượng đã được tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên tại Lào dẫn giải về Điện Biên xử lý theo quy định.