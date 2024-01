Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm cụ bà 84 tuổi

Chiều 3/1, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Công an huyện Sơn Động vừa bắt tạm Nguyễn Văn Thủ, (SN 1988, trú tại thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thủ tại cơ quan công an (Ảnh: CA Bắc Giang).

Vào khoảng 4h30 ngày 3/1, bà N.T.R, (84 tuổi, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động) đang ngủ trong nhà thì bị kẻ lạ mặt đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.