Bắt giữ lô hàng giả hơn 1,5 tỷ đồng ở Hải Phòng

Chiều 14/8, Cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 16/3, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Hải An kiểm tra đối với hộ kinh doanh ở đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An) do Nguyễn Văn K. làm chủ.