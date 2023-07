Bắt giữ kẻ truy nã đặc biệt có hình xăm lạ trên mặt

Hôm nay (20/7), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) sau khi đối tượng này bỏ trốn vì mua bán ma tuý.

Trước đó, vào 14h30 ngày 20/10/2022, tại khu vực cây xăng Hải Hòa (thuộc khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh), Công an TP Móng Cái bắt quả tang Phạm Văn Quý (SN 1987, trú khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái) và Phạm Văn Công (SN 1997, trú thôn Phú La, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang có hành vi cất giấu trái phép 84,364 gam ma túy loại MDMA nhằm mục đích để bán.