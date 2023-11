Bắt giữ kẻ trốn truy nã, 26 năm sống chui lủi giữa rừng

Tại trụ sở Công an xã Tân Thành, Phạm Văn Trùy lần đầu tiên khai nhận, vào những năm 90 của thế kỷ 20, ông Trùy tham gia vào Tổ hợp tác xã "Đường 5" của xã Hùng Vương (huyện An Dương cũ) chuyên nghề buôn bán vật liệu xây dựng gạch, cát, đá, xi măng… tại khu vực bến bãi ven sông Cấm, thuộc địa bàn phường Hùng Vương ngày nay.

Đến năm 1994, phường Hùng Vương được thành lập, HTX "Đường 5" bị giải thể nhưng Phạm Văn Trùy và một số người khác vẫn tiếp tục khai thác bến bãi không phép, buôn bán vật liệu xây dựng rồi mắc công nợ.

Ngày 29/4/1997, Phạm Văn Trùy bị Công an quận Hồng Bàng ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, "đánh hơi" thấy việc xử lý của cơ quan công an, Trùy cùng vợ con đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15/5/1997, Công an quận Hồng Bàng đã ra lệnh truy nã đối với Phạm Văn Trùy.

Phạm Văn Trùy khai thêm, sau khi bỏ trốn, ông ta và vợ con "xé lẻ" ra mỗi người đi một nơi để tránh sự truy tìm của công an. Lang thang nhiều tỉnh, thành khác nhau, cuối cùng vợ chồng ông Trùy, bà Mận ở lại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, khi đó xã vừa thành lập.

Tại miền núi Tân Thành, Bắc Quang, Trùy mua lại đất đồi, dựng nhà ở, lều quán bám đường liên tỉnh, vừa phát cây trồng rừng, vừa buôn bán hàng lâm thổ sản Hà Giang ở mặt đường sinh sống qua ngày.