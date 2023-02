Bắt giữ kẻ nghi sử dụng giấy tờ giả xin visa du học Mỹ

Chiều nay, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. HCM thông tin với báo chí cho biết vào ngày 14/2, Công an TP. HCM phối hợp với Phòng Lãnh sự và Văn phòng An ninh khu vực (RSO) thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ một đối tượng quốc tịch Việt Nam nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả khi xin thị thực du học.

Công an TP. HCM mà trực tiếp là Công an phường Bến Nghé đã phối hợp bắt giữ đối tượng bên ngoài khuôn viên Tổng lãnh sự quán và thu giữ các bằng chứng hồ sơ liên quan để tiếp tục điều tra về tin báo tội phạm. Hiện tại vụ việc đang được Công an Quận 1 thụ lý điều tra.

'Việc phối hợp giữa Công an TP. HCM và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM trong vụ bắt giữ cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ - Việt Nam', thông cáo viết