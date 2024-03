Bắt giữ kẻ lập 60 công ty 'ma', mua bán trái phép gần 1.700 hoá đơn

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi trên, để đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án, phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho xác lập chuyên án bí số 0324T, phân công Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo.

Sau nhiều ngày tới các tỉnh, thành phố thu thập thông tin, tài liệu, các điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook bí ẩn “Trần Thành” là Trần Anh Tài, SN1996, HKTT: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tài về hành vi mua bán hoá đơn GTGT số lượng lớn. Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hoá đơn GTGT điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân công ty.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 công ty "ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.