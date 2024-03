Bắt giữ kẻ giả vờ giúp đỡ người bị tai nạn rồi lấy sạch tài sản

Ông T.T.K. (54 tuổi, ngụ quận 11), bố nạn nhân, cho biết, khi T. gặp nạn, một người nào đó đã lấy ví tiền chứa 4 triệu đồng, dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng và chiếc điện thoại iPhone 14 Pro cùng một số giấy tờ. Gia đình nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Khoảnh khắc Hoàng Quốc Anh tiếp cận anh T. lấy sạch tài sản (Ảnh: Minh Huy).

Ban chỉ huy Công an huyện Củ Chi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an xã An Nhơn Tây và các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra truy xét vụ án.

Đến chiều 5/3, Công an huyện Củ Chi đã xác định và bắt giữ Hoàng Quốc Anh, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Quốc Anh đã khai nhận hành vi giả vờ giúp đỡ người gặp tai nạn trên đường để ra tay lấy trộm tài sản của nạn nhân.