Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở TP.HCM

Lực lượng chức năng xác định người này thường xuyên vào các hội nhóm kín như: Hội cho nhận con nuôi do hoàn cảnh, Hội hiếm muộn tìm mang thai hộ cho nhận con, hiến trứng & thận hiến tạng... để tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con để lôi kéo xin trẻ với gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và từ nguồn tin do người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một người sử dụng tài khoản Facebook và Zalo mang tên “Kimthao le” thường xuyên đăng tin nội dung cho, nhận con nuôi là trẻ sơ sinh.

Lê Hồng Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 12/8, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa bắt giữ Lê Hồng Anh (SN 1987, trú tại quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Mặt khác, người phụ nữ này cũng thông qua các trang hội nhóm trên để tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, người này thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh để bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán.

Ngoài ra, đối tượng này còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ.

Từ thông tin tài liệu thu thập được, công an xác định nhóm đối tượng do Lê Hồng Anh (SN 1987, trú tại quận 4, TP.HCM) hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.