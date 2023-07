Bắt giữ kẻ bị truy nã tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, từng có 6 tiền án

Sau khi xác định khẩu súng thu giữ của Phúc là vũ khí quân dụng, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 15/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lâm Hồng Phúc về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đến ngày 26/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với Phúc.

Theo công an, Phúc là từng có 6 tiền án về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản và Đánh bạc.

Hoàng Thọ