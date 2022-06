Bắt giữ hai đối tượng người Lào giao dịch 12.000 viên ma tuý

Hôm nay (28/6), Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng) cho biết, vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và PC04 Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công chuyên án A2-322, bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy.



Trước đó, vào lúc 21h 45 ngày 27/6, tại khu vực phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng phối hợp nói trên đã bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy, gồm: Nguyễn Tất Hùng (SN 1976), trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương; Southammavong Zaloun (SN 1999), trú tại Pắc Chen, Viêng Chăn, Lào và Lobouaphone MaiChanh (SN 1996,) trú tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án - Ảnh Báo Biên phòng