Bắt giữ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tại Cao Bằng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can và bắt giữ Nông Văn Thuận (SN 1985, trú tại xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa), cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Trùng Khánh, để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Theo cơ quan công an, Nông Văn Thuận bị bắt vì liên quan đến sai phạm làm giả mạo chữ ký, hồ sơ đất đai xảy ra tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Trùng Khánh.