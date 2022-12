Bắt giữ 86 người liên quan đến đường dây lừa đảo ở TP.HCM

Theo đó, sau thời gian dài theo dõi, mới đây, Công an quận Tân Bình phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã cất lưới một ổ nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông”.

Công an khám xét một trong các địa điểm. Ảnh: CA