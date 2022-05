Bắt giữ 5 đối tượng câu kết nhà thuốc lập "ma trận" giăng bẫy người bệnh

Sau khi loạt bài điều tra của Báo Lao Động đăng tải, Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP.Hà Nội), Tổ hình sự Công an phường đã phối hợp cùng Đội hình sự (Công an quận Đống Đa), Phòng hình sự (Công an TP.Hà Nội) và Bệnh viện Bạch Mai vào cuộc quyết liệt, thực hiện đợt truy quét rộng và bắt giữ nhiều đối tượng "cò mồi" đã có hành vi "câu kéo" người bệnh.



Theo đó, lực lượng Công an phường Phương Mai đã bắt giữ các đối tượng: Đ.V.Th (sinh năm 1962, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, đối tượng có 2 tiền án, 4 tiền sự); Đ.V.V (sinh năm 1979, Gia Viễn, Ninh Bình); N.T.H.V (sinh năm 1979, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); N.T.C (sinh năm 1982, Hoàng Mai, Hà Nội); N.A.V (Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, đối tượng có 4 tiền án, 6 tiền sự).

Các đối tượng (từ trái qua): Đ.V.V; N.A.V; N.T.C; N.T.H.V và Đ.V.Th tại trụ sở Công an phường Phương Mai. Ảnh: C.N

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành nghề "xe ôm" kiêm "cò thuốc" của Nhà thuốc số 9 Bạch Mai, do dược sĩ Đăng Thị Thơ làm chủ hiệu thuốc. Mỗi một lần dẫn khách ra mua thuốc tại nhà thuốc này, các đối tượng "cò mồi" được hưởng chiết khấu từ 10-20% giá trị đơn thuốc.