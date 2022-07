Bắt giữ 4 công nhân trộm 16 tấn sắt tại công trình cao tốc Bắc Nam

Nhận được trình báo, Công an tỉnh Ninh Thuận vào cuộc điều tra và xác định danh tính nhóm trộm cắp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an xã Cam Nghiệp Nam (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Công an xã Sông Bình (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) bắt giữ 4 nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, nhóm công nhân này thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó còn thực hiện một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc ở tỉnh Ninh Thuận.