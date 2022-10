Bắt giữ 3 phụ nữ 'hô biến' chứng từ, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của doanh nghiệp

Sáng 12/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệu (SN 1986, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Điệu là đồng phạm với Vũ Thị Thùy Dương (SN 1987, trú tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1984, trú ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam ngày 23/6/2021.

Các bị can trên liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng tại Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam, khởi tố ngày 13/5/2021.