Bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã liên quan đến cờ bạc

Ngày 6-5-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã quyết định khởi tố Song về hành vi tổ chức đánh bạc. Do bị can Song đã trốn khỏi địa phương, ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định đối với Song.

Sau thời gian truy tìm, Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ được Song khi y đang lẩn trốn tại TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.