Bắt giam thêm 2 người liên quan vụ chuyến bay giải cứu

Tối 27/10, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số địa phương khác.

Lê Thị Ngọc Anh và Tào Đức Hiệp.