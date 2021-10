Bắt giam thanh niên trốn khai báo y tế, lây Covid-19 cho nhiều người

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu liên quan đến Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an và lãnh đạo tỉnh An Giang, bị đăng clip cắt ghép, dàn dựng nhằm bôi nhọ hình ảnh cá nhân và chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xảy ra tại An Giang.