Bắt giam nữ giám đốc công ty khoáng sản lừa đảo hơn 11,2 triệu USD

Quá trình điều tra, ngày 28/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974; nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là hơn 11,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là khoảng 234 tỷ đồng), quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 27/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.