Bắt giam nguyên cán bộ công an liên quan vụ 'bà trùm' Mười Tường

Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) để điều tra hành vi “rửa tiền”. Bị can Nguyễn Văn Võ nguyên là cán bộ công an.



Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương Theo cơ quan công an, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) phạm tội mà có. Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Lực lượng công an khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương

"Bà trùm” Mười Tường là đối tượng chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam. Hồi tháng 7, bà Mười Tường bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giam. Ngoài vụ 51kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo...