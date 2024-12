Bắt giam kẻ dùng gậy sắt, bình xịt hơi cay đe dọa tài xế ở Bình Phước

Sau khi chặn đầu xe tải, Phạm Tiến Thành cầm gậy sắt bước xuống, chĩa về tài xế xe tải để đe doạ, sau đó hắn lấy bình xịt hơi cay, xịt về phía người này. Ngày 18/12, thông tin từ VKSND huyện Đồng Phú (Bình Phước), đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tiến Thành (39 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) về tội gây rối trật tự công cộng. Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường DT 741 (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) được camera hành trình ghi lại khiến dư luận bức xúc. Phạm Tiến Thành dùng gậy sắt, bình xịt hơi cay đe dọa tài xế xe tải ở Bình Phước. (Ảnh cắt từ clip) Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe bán tải do Phạm Tiến Thành cầm lái, vượt chặn đầu xe tải trên đường DT 741. Sau khi chặn đầu xe tải, Thành cầm theo gậy sắt hùng hổ bước xuống, chĩa về tài xế xe tải với thái độ đe doạ. Chưa dừng lại, Thành tiếp tục quay lại xe và lấy bình xịt hơi cay, xịt về phía tài xế. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần nhanh chóng xử lý hành vi hung hãn của kẻ này. Ghi nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Phước, Công an TP Đồng Xoài và Công an huyện Đồng Phú đã lập tức vào cuộc xử lý vụ việc. Tại cơ quan công an, Phạm Tiến Thành thừa nhận hành vi của mình đúng như clip đăng tải. Sự việc xảy ra vào ngày 12/12. Theo cơ quan công an, trước đó, Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Tiến Thành. Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Bình Phước cách đây 3 ngày khiến dư luận phẫn nộ. Cụ thể, tối qua (17/12), Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Bùi Văn Hoàng Anh hành hung anh N.V.C (39 tuổi, ngụ TP.HCM), tài xế xe tải trên đường DT 741. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cho thấy, tại ngã tư dừng đèn đỏ, Hoàng Anh từ xe bán tải bước xuống, tiến tới xe tải do tài xế C. cầm lái. Sau đó, Hoàng Anh mở cửa xe, liên tục đá, đấm vào đầu và người tài xế C. Ngồi bên ghế phụ tài xế C. lúc này còn có một người phụ nữ bồng con nhỏ. Dù người phụ nữ can ngăn và đứa trẻ khóc thét vì hoảng sợ nhưng Hoàng Anh không dừng lại, vẫn hung hăng tấn công tài xế C. Đến chiều 17/12, công an đã triệu tập Bùi Văn Hoàng Anh đến trụ sở làm việc. Xác định hành vi của Bùi Văn Hoàng Anh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cơ quan CSĐT TP Đồng Xoài đã ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Tuệ Lâm