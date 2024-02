Bắt giam Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hậu Giang

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Phước Nhàn (Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, lực lượng trách cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Nhàn.

Thông tin ban đầu, công ty TNHH Hà Liêm (địa chỉ tại TP Cần Thơ) trúng đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 3500 m2 với số tiền đấu giá 8,5 tỷ đồng.