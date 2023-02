Bắt giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng vì tội nhận hối lộ

Đến năm 2021, Công ty LKQ ngừng hoạt động nhưng Quang và Vũ vẫn tiếp tục sử dụng những hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm cho nhiều phương tiện cơ giới có hoán cải, thay đổi kết cấu nhằm thu lợi bất chính và chia chác với Tấn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 4305D (thuộc Công ty TNHH 4305D, địa chỉ số 10 Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Cơ quan Công an Bắt tạm giam Hoàng Ngọc Bình (Giám đốc Trung tâm) và Nguyễn Thành (Phó giám đốc Trung tâm) về hành vi “Nhận hối lộ”. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đình Hoàng (trú phường An Khê, quận Thanh Khê) về hành vi “Môi giới hối lộ”.