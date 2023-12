Bắt giam giám đốc trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) và ông Chu Đình Hiệp (Phó Giám đốc) để điều tra về các sai phạm xảy ra ở đây.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.