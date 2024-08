Bắt giam Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM Đinh Minh Hiệp

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Minh Hiệp (nguyên Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Thân (Giám đốc Công ty Vạn Phát) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự.