Các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an với ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên cùng 3 cán bộ dưới quyền, 2 giám đốc doanh nghiệp về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đã được VKSND tối cao phê chuẩn.