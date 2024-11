Bắt Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang

Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang và cùng 3 người khác để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Ngày 26/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng Sâm - Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang và Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ". Bà Nguyễn Thị Hồng Sâm (váy xanh) và 2 bị can khác nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa Liên quan vụ án trên, ông Trịnh Doãn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Dũng Lợi và bà Phan Thị Như Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TL Nha Trang cũng bị khởi tố, bắt giam cùng về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Công an đọc lệnh khởi tố ông Trịnh Doãn Dũng (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa) Cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở, chỗ làm việc của 4 người trên. Nhiều tài liệu liên quan vụ án được thu giữ, phục vụ điều tra. Theo điều tra ban đầu, bà Sâm và ông Cường lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã nhận tiền hối lộ của các nhà thầu tư vấn. Hai bị can này can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Hành vi này được cho đã làm lợi bất hợp pháp cho nhà thầu thi công là Công ty Dũng Lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Còn bà Phan Thị Như Thủy có hành vi giúp sức cho bà Sâm và ông Cường thực hiện trái quy định pháp luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện gói thầu tư vấn chọn nhà thầu. Từ đó, Công ty Dũng Lợi được tạo điều kiện trúng 4 gói thầu thi công xây dựng các công trình nâng cấp, cải tạo vỉa hè phía Đông, phía Tây và dải phân cách đường Trần Phú, TP Nha Trang. Các công trình trên đều do Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư. Riêng ông Dũng còn bị điều tra do có hành vi gian lận trong đấu thầu, cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu của Công ty Dũng Lợi để được xét trúng thầu 4 gói thầu trên. Hành vi của ông Dũng bị xác định để hưởng lợi bất hợp pháp, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản Nhà nước. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra vụ án. MINH MINH