Bắt gặp Tăng Thanh Hà đưa con đi chơi, diện mạo mẹ bỉm ra sao?

Your browser does not support the video tag.

Tăng Thành bị bắt gặp khi đưa con đi chơi, ngoại hình của "ngọc nữ" ngoài đời khiến cộng đồng mạng chú ý

Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng nhiều lần được dân mạng khen ngợi vì trong những khoảnh khắc đi siêu thị, đi ăn, đi sự kiện được "team qua đường" quay clip lại mà vẫn rất xinh đẹp và khí chất.

"Nàng dâu hào môn" không cần ăn mặc cầu kỳ, không trang điểm lộng lẫy, chỉ mặc những bộ đồ đơn giản, bất chấp bị quay lén bằng camera thường.