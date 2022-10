Bắt gặp Tân hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc trên phố, sắc vóc ra sao?

Your browser does not support the video tag.

Tân Miss Intercontinental Bảo Ngọc bị fans bắt gặp trên phố và xin chụp hình cùng

Đáng chú ý, team qua đường này đang kêu gọi vote cho đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân ở đấu trường Miss Grand. Vậy nên, Bảo Ngọc cũng tranh thủ kêu gọi mọi người vote cho đàn chị khi sắp bước vào những phần thi quan trọng. Trước đó, dù mỗi người đều bận bịu ở các cuộc thi sắc đẹp khác nhau nhưng Thiên Ân và Bảo Ngọc đều theo sát và đồng hành từ xa để cổ vũ cho nhau.