Bắt gặp Nhã Phương tại sự kiện, nhan sắc gây tranh cãi

Chiều ngày 28/12, Nhã Phương xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim ở TP.HCM. Là mẹ bỉm đình đám Vbiz, ngay khi có mặt, Nhã Phương đã lập tức thu hút sự chú ý của các khách mời và khán giả.

Tuy nhiên mới đây, đoạn clip "team qua đường" bắt trọn nhan sắc của cô trong sự kiện này lại bất ngờ khiến dân tình xôn xao tranh cãi. Theo đó, Nhã Phương lựa chọn mặc nguyên set blazer tím, khéo léo phanh áo phô diễn vòng 1 và eo thon lấp ló khi tham dự buổi họp báo.

Clip: Team qua đường tóm gọn Nhã Phương tại sự kiện

Bên cạnh những lời khen ngợi bà xã Trường Giang trẻ trung, tươi tắn hậu sinh con, một số ý kiến lại cho rằng Nhã Phương đang quá gầy, nhìn thiếu sức sống và kém quyến rũ. Đặc biệt, đôi chân Nhã Phương khẳng khiu, bé đến khó tin làm netizen liên tục phải hốt hoảng.