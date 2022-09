Bắt gặp Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển hẹn hò vỉa hè

Mới đây, trên TikTok hót hòn họt đoạn clip bắt gặp Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang hẹn hò ở Hà Nội. Không nhà hàng "chanh sả", cả hai chọn đón không khí lạnh mùa thu bằng cách ăn uống ở một quán ăn vỉa hè nức tiếng Hà thành.

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng cặp đôi vẫn rất giản dị. Theo clip, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội diện áo polo + quần đen còn Đỗ Mỹ Linh chuẩn nàng MC với trang phục công sở. Có vẻ như, cả hai tranh thủ hẹn hò đường phố sau giờ tan làm. Dù clip quay lén nhưng có thể thấy, nhan sắc của nàng hậu chẳng hề bị dìm.