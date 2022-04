Bắt Facebooker Đặng Như Quỳnh vì thông tin sai sự thật xâm phạm lợi ích Nhà nước

Chiều 14/4, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết Cơ quan An ninh điều tra của Bộ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt ông Đặng Như Quỳnh (SN 1980, trú tại khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo.