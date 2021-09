Bắt được trăn siêu 'khủng' nặng 120 kg phải 9 người ôm mới nhấc nổi: Đây là loài trăn gì?

Con trăn được thả về tự nhiên. Ảnh: Liputan6

Sau đó, đội cứu hộ động vật hoang dã của Trung tâm Bảo tồn Tự nhiên Riau (BBKSDA) đã thả con trăn to lớn này vào nơi hoang dã cách xa khu dân cư. Theo Hartono - người đứng đầu của BBKSDA thì nhóm giải cứu đã phải đi bộ tới hơn 1 tiếng vào rừng sâu để thả con trăn này.

Con trăn ở trên là một con trăn gấm hay còn gọi là trăn vua, trăn mắt lưới châu Á (Tên khoa học: Malayopython reticulatus). Đây là một loài trăn lớn (không có độc) cũng như là một trong những loài trăn dài nhất thế giới.

Chiều dài cơ thể cá thể lớn nhất có thể lên đến 6,95 mét (dài hơn khoảng 2-3,5 m so với trăn khổng lồ anaconda). Trong lịch sử thì người ta còn ghi nhận trường hợp một con trăn vua dài tới gần 10 m (theo Mark O'Shea (2007): Boas and Pythons of the World).