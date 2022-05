Bắt được nghi phạm giết người ngay trong quán ăn ở Bắc Giang

Hiện trường vụ án.

Quá trình xảy ra đánh nhau, Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng của anh H. khiến nạn nhân bị thương và tử vong sau khi được đưa vào viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Cường dùng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Viện KSND huyện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh theo quy định của pháp luật.

Theo Nhịp Sống Việt