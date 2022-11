Bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Sáng sớm 15/11, đại tá Bùi Đức Hải, giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận với báo Công An Nhân Dân, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Nghi phạm là Phạm Đức Anh (SN 1989, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).