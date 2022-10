Bắt được nghi can vừa ra tù 3 ngày đã đâm chết người

Chiều 7/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng công an đang truy tìm nghi can đâm người tử vong sau va quẹt giao thông.

Nam thanh niên đâm người đàn ông đi ô tô tử vong rồi chạy vào lâm viên lẩn trốn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 13h cùng ngày, trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy do một nam thanh niên điều khiển và xe ô tô do ông Y.T. (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cầm lái.

Sau vụ va quẹt, nam thanh niên đã đuổi theo đến đoạn ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập để chặn chiếc xe ô tô lại. Sau đó, đôi bên xảy ra cãi vã.

Thời điểm này, nam thanh niên bất ngờ rút dao ra đâm thẳng vào người đàn ông khiến nạn nhân chưa kịp nhập viện cấp cứu đã tử vong.