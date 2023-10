Bắt được nghi can sát hại cô gái tại Chợ đầu mối Thủ Đức

Ngày 1/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Dung - nghi can sát hại chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) tại Chợ đầu mối Thủ Đức vào trưa 30/9.

Hiện trường án mạng. (Ảnh: Linh An)