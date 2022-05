Bắt được cá đuối nước ngọt khổng lồ dài 4m, nặng 180kg trên sông Mekong

Ngày 9/5, các chuyên gia thuộc dự án "Wonders of the Mekong" (Tạm dịch: Kỳ quan sông Mekong) do Mỹ tài trợ, đã tiến hành giải cứu một con cá đuối nước ngọt khổng lồ bị sa lưới nhóm ngư dân ở tỉnh Stung Treng của Campuchia.

Đây là một con cá đuối cái, thuộc một trong những loài cá lớn và quý hiếm nhất Đông Nam Á. Con vật nuốt chửng những con cá nhỏ bị móc làm mồi ở lưỡi câu và bị nhóm ngư dân bắt được.