Bất động sản Trung Quốc sẽ hạ cánh cứng hay mềm?

Nhưng thật không may, có rất ít bằng chứng cho thấy lĩnh vực bất động sản nước này đang "hạ cánh mềm".

Sự hỗn loạn đã bắt đầu từ những thành phố nhỏ hơn, nơi được xếp là thành phố cấp 4, cấp 5 ở Trung Quốc. Giá đất ở những thành phố này đã giảm 20-40% bất chấp cảnh báo của chính phủ rằng người bán không nên giảm giá quá nhiều. Niềm tin thị trường đã được cải thiện trong tháng 12/2021 nhưng chỉ giảm tương đối so với tháng 11/2021. Giao dịch mua nhà của 100 nhà phát triển hàng đầu Trung Quốc đã phục hồi, tăng 29% so với tháng trước song vẫn giảm 38% so với mức cùng kỳ hàng năm.

Các biện pháp giải cứu của chính phủ Trung Quốc

Để giải cứu thị trường, chính phủ Trung Quốc đã tung ra loạt biện pháp nhằm bơm tiền vào thị trường. Theo đó, các ngân hàng được hướng dẫn nới lỏng yêu cầu thế chấp và tăng tốc độ cho vay.

Hồi tháng 12/2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cũng đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống 50 điểm cơ bản, lần thứ 2 kể từ tháng 7. Mức cắt giảm này đã giúp "giải phóng" khoảng 1.200 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay mới.