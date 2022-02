Bất động sản Trung Quốc lún sâu vào khủng hoảng, chưa có dấu hiệu kết thúc

Con số này còn có thể sẽ còn nhiều hơn. Bởi chỉ riêng trong năm nay, các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc phải trả nợ gần 100 tỷ USD trong năm nay, ngay cả khi nguồn thu nhập bị thu hẹp. Doanh số bán nhà trong tháng 1 của 100 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã giảm khoảng 40% so với năm ngoái và giảm 35% so với tháng trước đó, theo số liệu sơ bộ của China Real Estate Information Corp.

China Fortune Land Development Co. đã không trả nợ được khoản trái phiếu trị giá 530 triệu USD đến hạn vào ngày 28/2/2021, trở thành công ty bất động sản đầu tiên của Trung Quốc vỡ nợ kể từ khi Bắc Kinh áp quy định "3 lằn ranh đỏ". Kể từ đó đến nay, có ít nhất 11 nhà phát triển của nước này vỡ nợ, theo một báo cáo của Standard Chartered.

Theo China International Capital Corp, việc phát hành trái phiếu trong nước của các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đã giảm 53% trong tháng 1 xuống mức 23 tỷ nhân dân tệ (3,6 tỷ USD). Trong khi đó, trái phiếu bằng đồng USD giảm 90% so với năm ngoái, xuống chỉ còn 1,6 tỷ USD.

Nợ ngoại bảng cũng là một vấn đề mà các nhà đầu tư lo ngại. "Thiên thần gãy cánh" Shimao Group Holding gần đây đã đề xuất hoãn trả nợ khoảng 6 tỷ nhân dân tệ cho các sản phẩm ủy thác lợi tức cao đến hạn từ tháng 1 đến tháng 8. Trái phiếu của công ty này đã giảm mạnh do lo ngại Shimao sẽ ưu tiên trả nợ cho các chủ nợ trong nước.

Dấu hỏi về minh bạch tài chính

Trong khi đó, việc từ chức của kiểm toán viên cũng gây thêm nghi ngờ về tình hình sức khỏe tài chính của các công ty bất động sản. Các kiểm toán viên của Hopson Development Holdings Ltd. và China Aoyuan Group Ltd. đã từ chức vào cuối tháng 1 vừa qua với lý do không đủ thông tin và bất đồng về các mức phí.

Một đơn vị trong nước của Shimao cũng đã thay đổi đơn vị kiểm toán, lần đầu tiên sau 27 năm. Việc không công bố kết quả kinh doanh trước thời hạn 31/3 mà sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông quy định có thể dẫn đến cổ phiếu của công ty đó bị tạm dừng giao dịch trong một thời gian dài.

"Việc thay đổi công ty kiểm toán ngay trước thềm báo cáo kết quả cuối năm đặt ra câu hỏi về chất lượng quản trị của doanh nghiệp", các chuyên gia phân tích tại S&P Global viết trong một báo cáo phát hành ngày 16/2.