Bất động sản Thủ Đức "tăng nhiệt" nhờ hạ tầng

Những dự án hạ tầng trọng điểm

Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ 47 dự án giao thông chính trên địa bàn TP Thủ Đức (tổng vốn 45.000 tỷ đồng). Loạt dự án trọng điểm khác phía Đông Sài Gòn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, xây dựng tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Các tuyến đường này đều có TP Thủ Đức là điểm kết nối trọng tâm. Các đường Vành đai 2, 3 và 4 cũng được tập trung đầu tư phát triển, đặc biệt sẽ đẩy nhanh tiến độ khép kín các đường Vành đai 2 và 3 trong 5 năm tới.