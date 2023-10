Bất động sản nghỉ dưỡng ‘cắt lỗ’ tiền tỷ, sẵn tiền có nên đầu tư?

Đánh giá về phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Vũ Cao, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vạn Khang Phát cho rằng, tín hiệu phục hồi bất động sản nghỉ dưỡng vẫn còn yếu.

“Phân khúc này hiện không hấp dẫn các nhà đầu tư. Sức đầu tư chung của thị trường đang rất yếu, ít giao dịch. Nếu như trước đây, khi dòng tiền trên thị trường nhiều, huy động đòn bẩy tài chính dễ, nhiều người đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng. Sau thời gian chứng kiến hiệu quả từ việc đầu tư không cao như kỳ vọng, dòng tiền đầu tư trong tương lai sẽ thay đổi, họ không đầu tư quá nhiều vào bất động sản nghỉ dưỡng”, ông Cao nói.

Với các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đang được rao bán cắt lỗ, ông Cao cho rằng, dù nói ‘cắt lỗ’, nhưng vẫn chưa về vùng giá thật.

“Cắt lỗ so với lúc giá ở mức “đỉnh”, còn so với giá trị thực và sức khỏe nền kinh tế thì giá vẫn đang cao. Giá bất động sản nói chung đang ở mức quá cao so với mức thu nhập đầu người. Đây là sự bất hợp lý. Giá cả bất động sản đang giảm nhưng so với thời điểm 2019 – 2020 vẫn cao.