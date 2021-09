Bất động sản mới nhất: ‘Đẩy sóng’ giá đất ăn theo cầu Trần Hưng Đạo-Hà Nội, làm đường 2 bên sông Hồng, cần làm gì trước khi đặt cọc mua nhà?

4 tiêu chí giúp nhà đầu tư đảm bảo an toàn và khả năng sinh lời trong tương lai khi mua bất động sản ven biển, đó là địa điểm, giá cả, pháp lý, phong cách thiết kế. (Nguồn: cafef.vn)

Hiện nay, cùng với xu hướng sống gần gũi với thiên nhiên, nhiều người chuyển sang sở hữu bất động sản ven biển để du lịch nghỉ dưỡng, nâng cao sức khỏe và cho thuê. Chính vì thế, phân khúc này đang có sức hút với giới đầu tư nhờ tiềm năng sinh lời.

Tuy nhiên, giới đầu tư nhận định, các sản phẩm phân khúc này tại các thị trường truyền thống đang có xu hướng bão hòa, trở nên khan hiếm sản phẩm mới, giá cao và biên lợi nhuận không còn được như kỳ vọng.

Do đó, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang "khai phá" những vùng đất mới, giá còn mềm, tiềm năng thu hút du lịch lớn để đảm bảo gia tăng giá trị của tài sản trong tương lai.

Tại sự kiện trực tuyến ra mắt Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co của Tập đoàn Danh Khôi diễn ra mới đây, TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế - tài chính có hơn 20 năm theo dõi thị trường bất đông sản cho rằng: "Nhà đầu tư có xu hướng chọn những nơi đang bắt đầu phát triển và có tiềm năng thu hút du lịch để tìm cơ hội gia tăng lợi nhuận cao hơn và an toàn hơn khi 'xuống tiền'. Đó là lý do chúng ta nhìn thấy sự sôi động của các thị trường mới nổi thời gian gần đây".

Vị chuyên gia cũng nhận định, Takashi Ocean Suite Kỳ Co là một trong số các dự án đáp ứng được 4 tiêu chí giúp nhà đầu tư đảm bảo an toàn và khả năng sinh lời trong tương lai, đó là địa điểm, giá cả, pháp lý, phong cách thiết kế.

Cap: Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co là một trong những sản phẩm bất động sản biển đang được triển khai tại Quy Nhơn.

Những điều cần làm trước khi đặt cọc mua nhà đất

Trước khi đặt cọc mua nhà đất, các bên cần lưu ý một số nội dung dưới đây để loại trừ rủi ro pháp lý.

Xác định thửa đất, nhà ở đủ điều kiện mua bán

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013);

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;