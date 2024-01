Bất động sản khó khăn, chủ tịch thu nhập bằng 1/4 năm ngoái

Ngày 25/1/1961, bộ phim hoạt hình ‘101 con chó đốm’ được phát hành tại các rạp. Đây là ‘bộ phim tuổi thơ’ của hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới. Tựa gốc của phim là ‘One Hundred and One Dalmatians’ do Walt Disney sản xuất.