Bất động sản đang sáng hơn?

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư bất động sản VARS - cho biết, thanh khoản trên thị trường bất động sản đang dần được cải thiện, đặc biệt so với giai đoạn khó khăn cuối năm trước và những tháng đầu năm nay. Thị trường bắt đầu ghi nhận nhiều điểm sáng hơn.

Thị trường bất động sản ghi nhận có khởi sắc nhưng giao dịch còn thấp (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Dẫn chứng số liệu thống kê, bà Miền cho biết lượng giao dịch trên toàn thị trường tăng dần theo thời gian với nhiều hơn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dân được đưa vào thị trường. Theo đó, quý II năm nay, thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 ở quý I trước đó.

Đến quý III vừa qua, thị trường đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch, gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý I cùng năm. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, lượng giao dịch mới chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước và bằng khoảng 20% so với giai đoạn "sốt đất".