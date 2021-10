Bất động sản công nghiệp trầm lắng

JLL Việt Nam nhận định, mặc dù nhiều lĩnh vực sản xuất và các nhà đầu tư chưa thể triển khai các hoạt động mở rộng kinh doanh, giá đất vẫn tiếp tục tăng và đạt mức 114 USD/m2 (tương đương 2,6 triệu đồng/m2) theo kỳ hạn thuê, tăng 0,75% so với quý trước và tăng 7,30% so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn được giữ ổn định, với mức 4,5 USD/m2/tháng (tương đương 100.000 đồng/m2), tăng nhẹ 1,4% so với năm trước, như là một hình thức hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ dịch bệnh.

Trong quý 3/2021, số lượng dự án FDI đăng ký mới vào các KCN ghi nhận xu hướng giảm, thị trường cũng ghi nhận một số doanh nghiệp sản xuất đã phải chuyển dịch đơn hàng khỏi Việt Nam để ứng phó với tình hình. Tuy nhiên, việc dịch chuyển đơn hàng hiện chỉ mang tính tạm thời và chưa có doanh nghiệp FDI nào rời Việt Nam. Thị trường dự báo chuyển biến tích cực hơn khi dịch bệnh được kiểm soát, TP.HCM cùng các thủ phủ công nghiệp lân cận mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới.