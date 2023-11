Bất động sản 2024 sẽ ra sao?

Bớt khó khăn hơn

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa công bố báo cáo Thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2023. Theo đó, nhìn tổng thể, thị trường bất động sản hiện nay vẫn còn rất khó khăn nhưng mức độ khó khăn có xu thế giảm dần theo thời gian, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, thể hiện rất rõ nét tại thị trường bất động sản TPHCM.

Dữ liệu cho thấy, tại quý I tăng trưởng âm 16,2%. Đến 6 tháng đầu năm 2023 vẫn tăng trưởng âm 11,58% nhưng đã giảm 4,62% so với quý I. Cuối quý III tuy vẫn còn tăng trưởng âm 8,71% nhưng đã giảm thêm 2,87% so với 6 tháng đầu năm và sau 9 tháng thì mức độ khó khăn của thị trường bất động sản đã giảm 42,3% so với quý I.

9 tháng đầu năm 2023, nguồn cung nhà ở tại TPHCM có 13 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện để huy động vốn với 15.020 căn (tăng 1,37 lần so với cùng kỳ năm 2022 nhưng doanh thu huy động giảm 4,7%), gồm 13.767 căn hộ chung cư (chiếm 91,6%) và 1.253 căn nhà thấp tầng (chiếm 8,4%).