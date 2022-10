Bắt đối tượng vận chuyển lô iPhone trị giá 10 tỷ đồng về sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thạch Hảo (SN 1989, quê Long An) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.